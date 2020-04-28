Разумков не поддержит назначение Саакашвили

Разумков высказал сомнения, что поддержит кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам в Кабмин Шмыгаля. Он считает это нецелесообразным.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в «Слуге народа» достаточно людей, которые могут быть полезны Кабмину, поэтому он не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство Разумков рассказал об этом интервью изданию «РБК-Украина».

«Я всегда говорил, что надо перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров», – заявил спикер.

«На сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», – добавил Разумков.

По словам главы парламента, в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов, а сейчас мысли во фракции об назначении Саакашвили разделились.

В то же время, уже ближе к заседанию Верховной Рады, если этот вопрос будет вынесен на рассмотрение, станет известной и расстановка сил.

Что было раньше: Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что назначить Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ голосами только «слуг» пока невозможно и сейчас идут консультации с другими фракциями.

На встрече Саакашвили с фракцией «Слуга народа» экс-президенту Грузии не удалось убедить большинство нардепов проголосовать за назначение его вице-премьером.

В «Оппозиционный платформе – За жизнь» уже заявили, что не поддержат кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьер-министра.

Напомним, что в июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.

В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.