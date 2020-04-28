На Киевщине полиция задержала банду грабителей
Полиция задержала в Киевской области вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей. Банду обезвредили после нападения на семью фермеров.
Полиция Киевской области задержала вооруженную преступную группу, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений, сообщает пресс-служба областной полиции.
«Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера в Сквирском районе и ряда краж денег из сейфов предпринимателей», – говорится в сообщении.
«Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания», – уточняют в полиции.
Две недели назад злоумышленники, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в села Молчановка. Нападавшие забрали банковские карты, деньги и ценности.
Пострадавший обратился в полицию почти через сутки, так как неизвестные угрожали расправой над детьми.
Отмечается, что несмотря на отсутствие следов преступления (хозяева убрали дом до приезда следственно-оперативной группы) и отсутствие камер видеонаблюдения, полицейские смогли выйти на нападавших и задержали всю банду.
Злоумышленниками оказались жители разных уголков страны. К каждому преступлению они готовились тщательно – четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.
Во время обысков у них изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки. А также два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники – «Land Rover» и «Opel».
Мужчины подозреваются в совершении 4-х краж денег из сейфов частных предпринимателей на общую сумму почти полмиллиона гривен.
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) УК. Продолжается следствие.