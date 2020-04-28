На Киевщине полиция задержала банду грабителей

Полиция задержала в Киевской области вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей. Банду обезвредили после нападения на семью фермеров.

Полиция Киевской области задержала вооруженную преступную группу, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений, сообщает пресс-служба областной полиции.

«Трое мужчин во главе со своим организатором, который уже имел проблемы с законом, основательно подозреваются в совершении разбойного нападения на семью фермера в Сквирском районе и ряда краж денег из сейфов предпринимателей», – говорится в сообщении.

«Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания», – уточняют в полиции.

Две недели назад злоумышленники, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напали на семью фермера в села Молчановка. Нападавшие забрали банковские карты, деньги и ценности.

Пострадавший обратился в полицию почти через сутки, так как неизвестные угрожали расправой над детьми.

Отмечается, что несмотря на отсутствие следов преступления (хозяева убрали дом до приезда следственно-оперативной группы) и отсутствие камер видеонаблюдения, полицейские смогли выйти на нападавших и задержали всю банду.

Злоумышленниками оказались жители разных уголков страны. К каждому преступлению они готовились тщательно – четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода.

Во время обысков у них изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки. А также два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники – «Land Rover» и «Opel».

Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Фото из материалов уголовного дела. Пред 1 из 7 След

Мужчины подозреваются в совершении 4-х краж денег из сейфов частных предпринимателей на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) УК. Продолжается следствие.