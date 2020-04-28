В Украине замедлился рост заражения коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек Общее количество случаев заболевания достигло 9410.
В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
«Из их – 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 147 человек», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки – 19, большинство из них – люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).
«За минувшие сутки совершили 5200 исследований методов ПЦР. Если говорить по регионам, то за прошлые сутки больше всего зарегистрировали в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской – 52, Киевской – 34», – сообщил Степанов.
Статистика по регионам:
• Винницкая – 406;
• Волынская – 260;
• Днепропетровская – 318;
• Донецкая – 52;
• Житомирская – 354;
• Закарпатская – 387;
• Запорожская – 208;
• Ивано-Франковская – 783;
• Кировоградская – 356;
• Киев – 1298;
• Киевская область – 604;
• Львовская – 371;
• Луганская – 32;
• Николаевская – 116;
• Одесская – 248;
• Полтавская – 180;
• Ровенская – 553;
• Сумская – 95;
• Тернопольская – 664;
• Харьковская – 221;
• Херсонская – 88;
• Хмельницкая – 72;
• Черновицкая – 1429;
• Черкасская – 276;
• Черниговская – 39.
Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1…
Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Maandag 27 april 2020
Всего в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек.
Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших – почти 990 000.