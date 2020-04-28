В Украине замедлился рост заражения коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине выросло на 401, выздоровели еще 128 человек Общее количество случаев заболевания достигло 9410.

В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«Из их – 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 147 человек», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки – 19, большинство из них – люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).

«За минувшие сутки совершили 5200 исследований методов ПЦР. Если говорить по регионам, то за прошлые сутки больше всего зарегистрировали в Киеве – 78, Черновицкой области – 54, Тернопольской – 52, Киевской – 34», – сообщил Степанов.

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая – 406;

• Волынская – 260;

• Днепропетровская – 318;

• Донецкая – 52;

• Житомирская – 354;

• Закарпатская – 387;

• Запорожская – 208;

• Ивано-Франковская – 783;

• Кировоградская – 356;

• Киев – 1298;

• Киевская область – 604;

• Львовская – 371;

• Луганская – 32;

• Николаевская – 116;

• Одесская – 248;

• Полтавская – 180;

• Ровенская – 553;

• Сумская – 95;

• Тернопольская – 664;

• Харьковская – 221;

• Херсонская – 88;

• Хмельницкая – 72;

• Черновицкая – 1429;

• Черкасская – 276;

• Черниговская – 39.

Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Maandag 27 april 2020

Всего в мире зарегистрировали более 3 млн случаев заболевания коронавирусом. На первое место по выздоровлению вышла Испания, где вылечились более 120 000 человек.

Лидером по смертности остаются США, также в Штатах самое большое количество заболевших – почти 990 000.