Дубинский «переобулся» в отношение Саакашвили

На видео – эволюция мнения «слуги народа» Дубинского о «быдловатом клоуне»: от «любители Саакашвили – лохи» до «буду поддерживать, как вице-премьера».

В сети появилась видеозапись, в которой собрано мнение ныне «слуги народа» Александра Дубинского о приглашенном в Кабмин политике Михаиле Саакашвили. Видео опубликовано на страницах издания «Цензор.НЕТ».

В отрывках этого видео четко отслежено изменение мнения Дубинского от «любители Саакашвили – лохи» до «буду поддерживать на должность вице-премьера».

«Я буду объяснять Вам, любителям Михаила Саакашвили, почему вы лохи!», – заявляет Дубинский на первых кадрах видео.

«Такие же лохи, как в свое время голосовавшие за Черновецкого в обмен на гречку. Такие же лохи как в свое время поддерживавшие Тимошенко. Такие же лохи, как выбрали Януковича», – добавляет он.

Далее показано, как Дубинский вызывал у зрителей чувство брезгливости по отношению к Саакашвили. Он призывал граждан «навсегда забыть о таком политическом гастролере», как Саакашвили.

Сетует Дубински и на то, что «народ ведется на таких вот быдловатых клоунов», как популист Саакашвили. Дубинский так же напомнил, чем закончились «реформы» Саакашвили в Одессе.

В одном из фрагментов видео напоминаю, как Дубинский иронизировал над политической переменчивостью Саакашвили, который вступал в различные политические союзы: от работы с Петром Порошенко до тесного сотрудничества с Юлией Тимошенко.

На последних кадрах Дубинский заявляет о публично поддержки кандидатуры Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам в Кабмин Дениса Шмыгаля.

«Я публично заявляю, что буду поддерживать назначение Саакашвили вице-премьером по реформам. Нужна свежая вода», – заявляет Дубинский.

«Я – за Саакашвили!», – подчеркивает Дубинский в заключительных кадрах видео.