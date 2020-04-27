Стало известно, что смотрят украинцы в карантине

За период карантина жители Украины стали заметно больше смотреть телеканалы и фильмы из библиотек компаний. Лидирует просмотр фильмов.

За период карантина (данные за период 16 марта – 24 апреля 2020) пользователи «Киевстар ТВ» стали просматривать телеканалы на 30% больше, фильмы с видеобиблиотеки – на 65% больше, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что среди телеканалов в тройке лидеров 1+1 HD, Украина и СТБ.

«Среди тематических каналов больше всего смотрят кино (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) и детские каналы («ПЛЮС ПЛЮС», «Nick Jr»., «Пиксель»). Просмотр последних вырос на 18%», – говорится в сообщении.

«Среди 7000 фильмов и сериалов абоненты «Киевстар ТВ» предпочитают контент украинского производства – за период карантина лидером по просмотрам стал мелодраматический сериал «Доктор Вера». Также в рейтинг вошли программы «Мир наизнанку», «Лига смеха», «Голос страны», – добавили в «Киевстар».

Сообщается, что среди фильмов иностранного производства популярными стали боевики «Отряд самоубийц» и «Форсаж: Гоббс и Шоу», мультфильмы «Пой», «Секреты домашних животных – 2» и серия фильмов о Гарри Поттере.

Кроме этого, за 2,5 недели выпуски проекта «Всеукраинская школа онлайн» посмотрели более 251 тысяч раз. Зрительная активность увеличивается в среднем на 28% от недели к неделе.

«Среди уроков, размещенных в видеобиблиотеке, наиболее популярными стали физкультура, английский язык для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов», – добавили в компании.