Кабмин выдели средства на поддержку безработных

Преодолевая последствия карантина в экономике, Кабмин выделил несколько миллиардов гривен для поддержания граждан лишившихся работы.

На внеочередном заседании правительство выделило 6 миллиардов гривень Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщает пресс-служба Кабмина.

Выделенные средства будут направлены на выплату:

• пособия по безработице – 1,277 млрд грн;

• повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн. до 1000 гривен;

• помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня

• выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше

• пособия по частичной безработице – 4,723 млрд грн

• выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

«Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места», – отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, что 24 апреля Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал «Дія».

По состоянию на 24 апреля, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс человек, что на 113 тыс, или на 36% больше, в прошлом году.

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек – ТПП.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.