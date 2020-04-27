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Опубликовали видео драки Слончака с полицией

В сети интернет появилось видео конфликта зама Кличко Слончака с полицейским патрулем. Задержанный хамил полицейским и спровоцировал потасовку.

В Интернет выложили видео конфликта экс-заместителя председателя КГГА Владимира Слончака с патрульными полицейскими на дороге, сообщает на своей странице в Facebook «Киев Оперативный», опубликовавший видео, на котором присутствует ненормативная лексика.

На записи, очевидно, с нагрудного камеры полицейского, правоохранитель просит предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации водителя остановленного авто столичного депутата Людмилу Костенко.

Она пытается загрузить документы в приложении «Дія» и намекает, что «будут проблемы».

А от і відосік з поліцейського рєгіка під‘їхав. Бухі і дуже випендрьожні царькі із КМДА. Оцих профі влада утримує за бюджетні кошти – кошти народу України. Весь опис на фото/відео з місця тут: https://kyivoperativ.info/other/carki-iz-ki%D1%97vska-miska-derzhavna-administraciya-kmda-nachudili-iz-patrulnimi/

Geplaatst door Киев Оперативный op Maandag 27 april 2020

В разговор встревает пассажир «Mercedes», который представляется Владимиром Слончак, и общается с полицейскими на повышенных тонах.

Он утверждает, что не понимает, на каких основаниях остановили их авто, и замечает, что правоохранители перед ним якобы пропустили машины, которые нарушали правила дорожного движения. Чиновник предлагает «подъехать в КГГА и проверить по видеокамерах».

«Ты не быкуй, бл … Давай еще раз сверим: два Land Cruiser и один Lexus. Че ты вы..ся, бл… ь! Я тебе третий раз показываю удостоверение, что ты три машины передо мной пропустил с нарушением государственных.. всех…», – говорит Слончак патрульному.

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Правоохранители объясняют мужчине, что им нужны документы не пассажира, а водителя, и просят его «не выражаться» и не повышать голос.

Мужчина срывается на крик и, очевидно, толкает полицейского. Правоохранитель просит держать дистанцию. Завязывается потасовка.

«Ты на кого руку поднял, ты?», – кричит задержанный.

Правоохранители кладут мужчину на землю, отмечая, что фиксируют нападения на работника полиции.

«Да ну, не гони», – реагирует задержанный.

Вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

На брифинге 27 апреля председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя из-за недостойного поведения.

Напомним, что Слончак был заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».

Источник Киев Оперативный

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