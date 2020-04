США и ЕС призывают Зеленского не рисковать реформами

При назначении в Кабинет министров высокопоставленных лиц Таможенной и Налоговой служб важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, говорится в совместном заявлении посольств США и ЕС в Twitter.

«ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в Таможенную и Налоговую службы», – говорится в сообщении.

«Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», – отмечается в сообщении.

The EU & US are closely watching @Kabmin_UA_e appointments of high-level officials in the Tax and Customs Service. It is important to follow fair, merit-based competitive procedures and not risk long-term reforms, supported by international partners.

