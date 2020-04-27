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США и ЕС призывают Зеленского не рисковать реформами

США и ЕС призвали Украину назначать чиновников честно и «не рисковать долговременными реформами». Важно придерживаться честных, конкурентных процедур.

При назначении в Кабинет министров высокопоставленных лиц Таможенной и Налоговой служб важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, говорится в совместном заявлении посольств США и ЕС в Twitter.

«ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в Таможенную и Налоговую службы», – говорится в сообщении.

«Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце марта экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со «скрутками» НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен.

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24 апреля Кабинет министров уволил глав Таможенной и Налоговой служб, а также их заместителей.

Источник POLITua

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