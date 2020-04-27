ГБР может предъявить подозрение в госизмене Порошенко

Сюмар заявила, что Порошенко, Турчинову и Воронченко хотят объявить подозрение в госизмене, в связи с событиями в Керческом проливе. В ГБР это отрицают.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко, бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко могут объявить подозрение в государственной измене, сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар.

«Подтверждаю информацию лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Госизмену хотят пришить адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах…», – написала Сюмар.

«Кому это выгодно? Очевидно, Москве. А еще власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжелые времена. Потому что эти не могут в принципе. И поэтому боятся тех, кто может. И тех, кто им точно не по зубам», – добавила она.

Підтверджую інформацію Олег Ляшко. Держзраду хочуть пришити адміралу Воронченкову, Олександр Турчинов, Петру Порошенку…. Geplaatst door Вікторія Сюмар op Zaterdag 25 april 2020

В комментарии «Украинской Правде» и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что озвученная информация не соответствует действительности и о подобном сценарии для развертывания протестов в Киеве ГБР слышало еще две недели назад.

Глава бюро отметил, что есть уголовное производство, открытое ранее ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова, но «подобные процессуальные решения не планируется принимать».

В Офиса генпрокурора слухи о подозрении Воронченко, Порошенко и Турчинову назвали «явным фейком».

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских «судах» и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ.

Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

24 апреля 22 бывшим украинским военнопленным морякам предоставили статус участников боевых действий.