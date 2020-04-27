Ермак раскрыл детали приглашения Саакашвили в Кабмин

Ермак рассказал, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин. Ермак отметил, что «не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним».

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в Кабинет министров возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание «РБК-Украина».

Ермак отметил, что «не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним», но уточнил, что давно знаком с Саакашвили.

«Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком», – сказал он.

Издание также отмечает, что депутаты «Слуги народа» рассказывали, что на Банковой сейчас более прислушиваются к голосу монобольшинства, чем ранее.

Мол, Кабмин Алексея Гончарука назначили без обсуждений, а уже этой весной после встречи с фракцией удалось сбить кандидата на должность главы Минэнерго Ольгу Буславец.

Правда, позже она получила это кресло в статусе и.о. по решению правительства. Сейчас продолжается дискуссия о том, станет ли Саакашвили вице-премьером по реформам.

«Есть как минимум два подхода к кадровой политике. Первый – все предлагают своих кандидатов. Кого-то Шмыгаль предложил, кого-то из губернаторов – Трофимов, кого-то самому Трофимову предложили и так далее», – пояснил представитель команды президента на правах анонимности.

Накапливаются целые стопки таких предложений. Второй подход – это креатив, от Зеленского и «квартальщиков». Отличный пример – Саакашвили. Вот ходит такой прекрасный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров», – уточнил он.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили «Левому Берегу» несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях «Слуг народа» особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания – переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию.

Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще «нужно пройти путь общения с фракциями».

Также источники «Левого Берега» в «Слуге народа» сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и «нет даже 220». В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, – по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.