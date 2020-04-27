В Украине более 9 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 9 тысяч человек. За сутки подтвердили 392 новых случая, умерло 11 человек.
Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 27 апреля достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самое большое количество новых случаев за сутки подтвердили в Харьковской (+49), Закарпатской (+46), Черновицкой (+34) областях и Киеве (+32).
Среди заболевших госпитализированы 2833 человека (+83 за сутки), в том числе 124 ребенка и 294 медработника. Остальные 6176 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 490 детей и 1455 медработников.
110 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек (+11 за сутки); вылечились 864 (+24 за сутки). Около 86% умерших – люди старше 50 лет.
26 апреля в Украине провели 4251 лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции.
Статистика по регионам:
• Винницкая обл. – 398 случаев (64 выздоровели);
• Волынская обл. – 254 случая (49 выздоровели);
• Днепропетровская обл. – 319 случаев (13 выздоровели);
• Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели);
• Житомирская обл. – 351 случай (10 выздоровели);
• Закарпатская обл. – 375 случаев (30 выздоровели);
• Запорожская обл. – 204 случая (39 выздоровели);
• Ивано-Франковская обл. – 761 случай (66 выздоровели);
• Киев – 1220 случаев (60 выздоровели);
• Киевская обл. – 570 случаев (57 выздоровели);
• Кировоградская обл. – 337 случаев (54 выздоровели);
• Львовская обл. – 358 случаев (57 выздоровели);
• Луганская обл. – 29 случаев (3 выздоровели);
• Николаевская обл. – 115 случаев;
• Одесская обл. – 240 случаев (9 выздоровели);
• Полтавская обл. – 173 случая (14 выздоровели);
• Ровенская обл. – 522 случая (46 выздоровели);
• Сумская обл. – 95 случаев (48 выздоровели);
• Тернопольская обл. – 612 случаев (70 выздоровели);
• Харьковская обл. – 196 случаев (15 выздоровели);
• Херсонская обл. – 88 случаев (15 выздоровели);
• Хмельницкая обл. – 72 случая (16 выздоровели);
• Черкасская обл. – 267 случаев (55 выздоровели);
• Черновицкая обл. – 1375 случаев (60 выздоровели);
• Черниговская обл. – 35 случаев (4 выздоровели).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.
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Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Zondag 26 april 2020
Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 11 мая.