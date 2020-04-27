В Украине более 9 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 9 тысяч человек. За сутки подтвердили 392 новых случая, умерло 11 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 27 апреля достигло 9009 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 392 (или 4,5%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самое большое количество новых случаев за сутки подтвердили в Харьковской (+49), Закарпатской (+46), Черновицкой (+34) областях и Киеве (+32).

Среди заболевших госпитализированы 2833 человека (+83 за сутки), в том числе 124 ребенка и 294 медработника. Остальные 6176 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 490 детей и 1455 медработников.

110 человек находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек (+11 за сутки); вылечились 864 (+24 за сутки). Около 86% умерших – люди старше 50 лет.

26 апреля в Украине провели 4251 лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам:

• Винницкая обл. – 398 случаев (64 выздоровели);

• Волынская обл. – 254 случая (49 выздоровели);

• Днепропетровская обл. – 319 случаев (13 выздоровели);

• Донецкая обл. – 52 случая (10 выздоровели);

• Житомирская обл. – 351 случай (10 выздоровели);

• Закарпатская обл. – 375 случаев (30 выздоровели);

• Запорожская обл. – 204 случая (39 выздоровели);

• Ивано-Франковская обл. – 761 случай (66 выздоровели);

• Киев – 1220 случаев (60 выздоровели);

• Киевская обл. – 570 случаев (57 выздоровели);

• Кировоградская обл. – 337 случаев (54 выздоровели);

• Львовская обл. – 358 случаев (57 выздоровели);

• Луганская обл. – 29 случаев (3 выздоровели);

• Николаевская обл. – 115 случаев;

• Одесская обл. – 240 случаев (9 выздоровели);

• Полтавская обл. – 173 случая (14 выздоровели);

• Ровенская обл. – 522 случая (46 выздоровели);

• Сумская обл. – 95 случаев (48 выздоровели);

• Тернопольская обл. – 612 случаев (70 выздоровели);

• Харьковская обл. – 196 случаев (15 выздоровели);

• Херсонская обл. – 88 случаев (15 выздоровели);

• Хмельницкая обл. – 72 случая (16 выздоровели);

• Черкасская обл. – 267 случаев (55 выздоровели);

• Черновицкая обл. – 1375 случаев (60 выздоровели);

• Черниговская обл. – 35 случаев (4 выздоровели).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

Підтверджено 9 009 випадків COVID-19, з них 392 протягом останньої доби. Зокрема хворобу підтверджено у 614 дітей та 1… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Zondag 26 april 2020

Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 11 мая.