Новости

В Курске умер от коронавируса епископ РПЦ

В России от коронавируса скончался епископ Русской православной церкви в Курской области. Церковному иерарху 54 года, у него диагностировали пневмонию.

В России от коронавируса в воскресенье умер 54-летний архиерей Русской православной церкви, епископ Железногорский и Льговский Вениамин, сообщается пресс-служба Русской православной церкви.

«Несколько дней назад епископ Вениамин был госпитализирован в Курской областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Он стал первым архиереем РПЦ, который умер от COVID-19.

Читайте также  Репрессии в Крыму: экс-политузник Семена прибыл в Киев

В России за минувшие сутки был выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом. По данным университета Хопкинса, общее число случаев заболевания COVID-19 по стране достигло 80 949, умерли 747 человек.

Напомним, ранее глава РПЦ Кирилл назвал пандемию коронавируса «божественным промыслом».

Источник Пресс-служба Русской православной церкви

Тоже интересно
Новости

В Украине более 9 тысяч зараженных коронавирусом

Новости

Россиянин хотел отравить мэра и старосту в Праге

Новости

Российский оккупант похоронил миф о гражданской войне

Новости

Мэрия Львова не передаст России останки Кузнецова

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В Украине более 9 тысяч зараженных коронавирусом

Россиянин хотел отравить мэра и старосту в Праге

Российский оккупант похоронил миф о гражданской войне

1 из 1 824