СБУ закрыла дело против пропагандиста Корчевникова

СБУ не нашла состава преступления в посещении Крыма российским пропагандистом Корчевниковым. В прошлом году он приезжал в Киев.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым, говорится в ответе СБУ на информационный запрос «Крым.Реалии».

«Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства [посещения Крыма]. Упомянутое уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 УПК Украины [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]», – говорится в ответе СБУ.

Дело было открыто в конце 2019 года на основании обращения общественного активиста Сергея Стерненко.

Напомним, в середине октября 2019 года телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино «Покров», на котором якобы получил награду.

Пам'ятаєте, як наприкінці 2019 в Києві лазив окупант Боріс Корчєвніков, який неодноразово їздив в Крим та на своїх… Geplaatst door Сергій Стерненко op Zaterdag 11 april 2020

Позднее Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что «данных по поводу совершения Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено».