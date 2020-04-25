ОАСК отменил национализацию «Приватбанка»

Решение суда об отмене национализации «Приватбанка» непубличное. Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор.

Само решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка до сих пор не обнародовано. Но в редакции издания «ZN,UA» утверждают, что видели его и даже держали в руках.

Кроме прочего, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.

«Абсурд? Конечно, ведь одна из главных функций регулятора – это надзор, причем ежедневный и безвыездной», – говорится сообщении издания.

Закон определяет конкретные критерии, которыми должен руководствоваться регулятор, и, конечно же, среди них вы не найдете «належно оформлених результатів перевірки», но даже если бы он был, регулятор может руководствоваться результатами предыдущих проверок, тех самых, на основании которых «Приватбанку» был предложен план оздоровления.

«А еще суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность», – отмечается в сообщении издания.

После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы.

«Вишенкой на торте стало решение о том, что национализация была «конфискацией акций у частного лица», а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано «под политическим давлением», – подчеркивается в сообщении издания.

Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.

Есть миллион причин, почему Приватбанк нельзя возвращать бывшим владельцам, но главная одна – это будет признание полной несостоятельности украинского государства и действующей власти.