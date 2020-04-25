Российский оккупант похоронил миф о гражданской войне

На протяжение последних шести лет на Донбассе против Украины воюет российская армия. А сам оккупированный регион де-факто включен в состав России.

Российский наемник, террорист и оккупантАлександр Жучковский заявил, что в так называемой «ДНР» воюют военные России, сообщает в своем видеоблоге украинский блогер Денис Казанский, который обратил внимание на заявление боевика.

Так, российский оккупант Жучковский открытым текстом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что никакого ополчения на Донбассе не существует, и на самом деле армия «ДНР» – это российская армия. А сам оккупированный Донбасс фактически уже включен в состав России, с пока еще не определенным статусом.

«Пошел 7-й год вооруженного конфликта, и в действительности народного ополчения на Донбассе уже давно нет. Это хоть плохо организованная, но армия. Точнее, часть российской армии – по факту неформального нахождения региона («ДНР» и «ЛНР») в составе России», – написал российский боевик.

«Армии «ДНР» как таковой не существует, как не существует «армии Москвы» или «армии Ростовской области». Те кто всерьез говорит о «независимой республике», «армии» или, прости Господи, «внешней политики» «ДНР» – сепаратисты», – подчеркнул Жучковский.

Отметим, что Александр Жучковский медийно широко известная персона. Воевать на Донбассе в составе российских оккупационных сил начал буквально с пеервых деней, еще со Славянска, будучи соратником известного террориста Игоря Гиркина.