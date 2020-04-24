Мэрия Львова не передаст России останки Кузнецова

Исполком Львовского горсовета на заседании 24 апреля отказался передать России останки агента НКВД Николая Кузнецова, похороненного на Холме Славы во Львове, сообщает пресс-служба мэрии.

На сайте мэрии говорится, что чиновники советовались по этому поводу со Службой безопасности Украины и Министерством культуры и получили рекомендацию не сотрудничать с государством-агрессором.

«Мы получили ответы. В частности, в письме Министерства культуры говорится: «В связи с этим, в условиях продолжающейся российско-украинской войны любые официальные контакты Украины с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия», – рассказал вице-мер Андрей Москаленко.

«Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременным. В то же время Служба безопасности Украины, написала, что эта информация будет учтена при возобновлении переговорного процесса относительно возвращения наших пленных, содержащихся на территории России», – подчеркнул Москаленко.

Мэр Андрей Садовый в свою очередь добавил, что город, возможно, согласится отдать останки Кузнецова, «если благодаря этому мы сможем получить наших пленных из России домой».

Останки Николая Кузнецова, похороненного в 1960 году на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге. Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова уже не раз обращалась в городской совет, чтобы получить разрешение перезахоронить останки советского разведчика.

Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою.

Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году.