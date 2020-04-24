Суд по делу MH-17 подтвердил анонимность свидетелей

Из 13 свидетелей обвинения по делу катастроф самолета рейса MH-17, суд подтвердил анонимность 12 человек. Россияне пытались это оспорить.

Окружной суд Гааги в Нидерландах в четверг принял решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о сбитом российским «Буком» малайзийского самолета рейса MH-17 в небе над Донбассом, сообщает пресс-служба суда.

Суд проверил, было ли решение о сохранении анонимности 13 свидетелей принято правильно. Апелляцию по этому подали адвокаты одного из четырех фигурантов дела россиянина Олега Пулатова.

Прокуроры полагались на показания 13 свидетелей, которым позволили свидетельствовать, не раскрывая своих имен, чтобы не подвергать их жизнь опасности.

Суд решил, что статус анонимности на принадлежащих основаниях было предоставлено 12 свидетелям. Впрочем в одном решение было принято с нарушением существующих процедур, постановил суд, поэтому его анонимность не может быть сохранена.

Прокуратура в своем заявлении отметила, что довольна решением суда учитывая огромные риски для безопасности свидетелей.

Адвокаты Пулатова заявили, что могут вновь подать свои возражения в суд, назвав четверговой решения «в этом смысле временным».

Судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта и пока отложен. Следствие продолжается. Слушания должны возобновиться 8 июня.

Юристы ожидают, что суд сможет вынести решение по 4-5 лет.