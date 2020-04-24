Зеленский поручает Саакашвили переговоры с МВФ

Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать переговорщиком с МВФ. Он утверждает, что «все надо делать с точностью наоборот».

Кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский хочет сделать его переговорщиком с Международным валютным фондом. Саакашвили рассказал об этом журналистам перед встречей с фракцией «Слуга народа», сообщает «Левый Берег».

«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, международными финансовыми организациями», – заявил Саакашвили.

По его словам, Украина нуждается в «гораздо более четких переговорах, гораздо более приемлемых условиях».

«Я за интеграцию в мировое сообщество, за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов», – сказал он.

Саакашвили добавил, что у него есть большой опыт переговоров с международными организациями и он готов применить его с пользой для Украины.

«Если парламент это примет, то это хорошо. Если в парламенте будут какие-то сомнения, то все равно надо работать с парламентом», – сказал он.

«Для меня очень важно усилить работу с парламентом, потому что во всех изменениях, во всех реформах важно, чтобы было как можно большей стейкхолдеров – людей, которые заинтересованы и хотят проводить эти реформы. Надо отодвигать в сторону олигархические и частные интересы и максимально все сделать, чтобы освободить украинский бизнес. Украинский бизнес сейчас находится в феодальной зависимости от государства», – добавил он.

Политик добавил, что Украина сейчас нуждается в неординарных подходах к экономическим реформам.

«Все, что мы делали в Украине последние 30 лет в этом экономическом смысле, не сработает. Все надо делать с точностью наоборот. Если делать, как всегда, это закончится очень плачевно», – сказал Сакаашвили.

По его мнению, Украина нуждается в быстром ослаблении «бюрократического пресса» на фоне «надвигающегося как шквал» глобального экономического кризиса.

Напомним, Саакашвили стал гражданином Украины в конце мая 2015 года. Ему выдали паспорт для назначения главой Одесской ОГА. Согласно Конституции Грузии, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства. Поэтому в октябре 2015 года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства.

Карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, и в ноябре 2016 года он уволился и ушел в оппозицию к президенту.

26 июля 2017 года Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта. Спустя полгода он был задержан в одном из ресторанов в центре Киева недалеко от офиса своей партии «Рух новых сил», после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу в порядке реадмиссии за нарушение государственной границы.

28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину.