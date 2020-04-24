Пушилин в «ДНР» разрешил называть Донецк Сталино

Главарь «ДНР» Пушилин разрешил называть Донецк Сталино. Советское название будут использовать в памятные дни, связанные со Второй мировой войной.

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино. На сайте Пушилина опубликовали соответствующий «указ» от 23 апреля.

Согласно этому «документу» наименование «город Сталино» может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

• 9 мая – День победы над нацизмом;

• 22 июня – День скорби и памяти жертв войны;

• 14 февраля – День освобождения Донбасса во время Второй мировой войны.

Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.

С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.

Напомним, что, по последним опросам, 72% украинцев считают Сталина жестоким бесчеловечным тираном.

В 2019 году социологи КМИС установили, что 40% украинцев негативно относятся к Сталину (с враждебностью, страхом или ненавистью), 25% – безразлично и 16% – положительно (с уважением, симпатией или восхищением).