Владельца компаний-провайдеров обвиняют в госизмене

Владельцу компаний-провайдеров сообщили подозрение в госизмене. Его подозревают в предоставлении доступа ФСБ к личной переписке украинцев в Крыму.

Собственнику и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров сообщили о подозрении в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса), сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Их действия способствовали получению доступа к личной переписке украинцев в Крыму, что могло использоваться ФСБ РФ для их преследования.

По данным следствия, владелец компании по предварительному сговору с юристом и при содействии гражданина России подключили телекоммуникационные сети этого юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, которая совершает мониторинг и хранение персональных данных пользователей Интернета на территории Крыма и в интересах ФСБ страны-оккупанта.

Также они дали доступ к сети аппаратно-программного комплекса «Ревизор», который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контенту и сайтам в Интернете, перечень которых определяется «Роскомназдором», в том числе и официальным государственным информационным ресурсам.

«Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и хранение на нем информации дает возможность России и отдельным подразделения ФСБ РФ и их представителям получать доступ к содержанию общения абонентов, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, ведомостей об их местонахождении, объеме полученных услуг», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Эта информация использовалась спецслужбами для обнаружения и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других органов на территории Украины.

Также преступные действия содействовали блокировке в Крыму возможности получения объективной информации и ведомостей, необходимых для защиты прав и свобод украинцев в условиях оккупации.

Напомним, что 14 апреля СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене. По версии следствия, он готовил покушение на убийство добровольца Адама Осмаева.