Баканова обвинили в блокировке экспертизы по «Привату»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро о выводе денег из «Приват банка». Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил об этом в своей колонке на страницах издания «Украинская Правда».

«Еще одно важнейшая для Украины производство может быть быстро завершен, только друг президента, председатель СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по «Приват банка», – заявил Рябошапка.

Уже несколько месяцев заблокирована руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении. Напомню, что по закону сообщить о подозрении без установления экспертизой ущерба НАБУ/САП не имеют права.

Десятки производств, связанных с резонансными делами, к которым могли быть причастны бывшие чиновники, мы собирали по всей стране, снова объединяли их, восстанавливали, фактически начинали заново».