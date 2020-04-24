Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК «Вагнера», которое контролирует «повар Путина» Евгений Пригожин, в применении химического оружия на территории страны, сообщает турецкое агентство «Anadolu Ajansı».

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», – сказал Башага на пресс-конференции в Триполи.

При этом он не назвал дату события и не рассказал о его последствиях.

Российская частная военная компания «Вагнер» известна участием своих наемников в боевых действиях на территории Сирии, Украины, а также Ливии и других африканских стран. Кроме того, сообщается о причастности ЧВК к незаконной аннексии Крыма и поддержке сепаратистских группировок на востоке Украины. Около 1400 наемников из ЧВК «Вагнера» воюют на стороне незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара на передовой под Триполи.

После революции 17 февраля 2011 года Ливия вступила в полосу политической нестабильности. В стране были сформированы сразу два правительства – Палата представителей в городе Тобрук и Всеобщий национальный конгресс в Триполи. В подчинении обеих правительств имеются вооруженные формирования.

Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана.

Конфликт между двумя сторонами обострился весной 2019 года, когда войска Хафтара выдвинулись к столице Триполи, подконтрольной правительству Сараджа.