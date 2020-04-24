Хакеры массировано атакуют украинские сайты

Специалисты Госспецсвязи выявили, что за неделю хакеры совершили более 900 кибератак и 10 тысяч «подозрительных сценариев» против украинских компаний.

Специалисты центра «CERT-UA» Госспецсвязи с 11 по 17 апреля выявили 951 кибератаку на сайты украинских доменных зон. В частности речь идет о том, что хакеры предприняли 4-х атаках на сайты госслужб ua.gov и 944 на сайты ua.com, сообщает «Информационный Навигатор».

Как сообщают в службе, в 936-ти случаях сигнал поступал с иностранных серверов через специальную систему маршрутизации трафика.

В течение указанного периода были усилены меры безопасности в работе 16 сайтов органов государственной власти (сайт Луганской ОГА, Госспецсвязи, МВД, Минэкономразвития, МЗ, Минфин). Зафиксирован 1 перебой питания оборудования вследствие кибератаки.

Также, в госслужбе заявляют про 34 DDoS-атаки (в том числе на сайты Офиса Президента Украины, ГБР, Госспецсвязи).

Всего за данный период система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 11 138 «подозрительных сценариев».

Среди них – попытки похищения информации – 1, сетевое сканирование – 3190, выявления сетевого троянов – 1673, Web-атаки – 217, выявление нестандартных протоколов или событий в сети – 3785, попытки получения прав администратора – 2224, попытки получения прав пользователя – 48 и тд.