Песков: Планов по саммиту «нормандской четверки» нет

Саммит проводить не будут. Песков «сетует», что процесс «мирного урегулирования» на Донбассе идет не по сценариям написанным на Старой площади.

В Кремле заявили, что планов провести саммит «нормандской четверки» по ситуации на Донбассе, в том числе в формате видеосвязи, нет, передает российский «ТАСС» со ссылкой на пресс-секретаря нацлидера России Дмитрия Пескова

«Пока никаких набросков по этому поводу нет», – заявил Песков.

«Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего», – добавил он.

По словам Пескова, поэтому «в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет».

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение саммита в «нормандском формате» на уровне лидеров стран в апреле.

«Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Мы проведем на следующей неделе телефонный разговор между советниками, будем в том числе говорить о дате возможного саммита, который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле», – сказал Ермак.

В то же время, 22 апреля «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники сообщала, что видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоится 30 апреля. Отмечалось, что согласие на «нормандскую встречу» дали министры всех 4 стран.

«Видеоконференция четырех глав МИД стран «нормандской четверки» подтверждена на 30 апреля», – сказал собеседник.

По данным источников, последним министром, давшим согласие на переговоры, стал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом предыдущие сообщения российского министерства указывают на то, что договоренность была достигнута при участии немецкой стороны.

«Министры договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки», дата которой будет дополнительно согласована», – говорилось в сообщение 16 апреля после телефонного разговора Лаврова с немецким министром Хайко Маасом.

После этого было окончательно согласовано проведение переговоров в формате видеоконференции.