У «Петро-Консалтинг» забрали лицензию на добычу лития

Верховный Суд забрал лицензию на добычу лития у компании «Петро-Консалтинг». Решение суда окончательно и пересмотру не подлежит.

Верховный Суд признал незаконным и отменил специальное разрешение на пользование недрами Шевченковского месторождения литиевой руды в Донецкой области. Госслужба геологии и недр выдало выдала данное разрешение ООО «Петро-Консалтинг» в феврале 2018 года, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора со ссылкой на решение суда от 16 апреля.

Поводом для обращения в суд стало расследование «Bihus.Info». Материал был выпущен весной 2018 года под заголовком «Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недра».

Окружной административный суд Киева и Шестой апелляционный административный суд в 2018-2019 годах отклонили иск прокуратуры.

Следствие настаивало, что «Петро-Консалтинг» незаконно получило лицензию через механизм апробации, который предусматривает проведение геологично-экономической переоценки запасов и ресурсов на основании имеющихся геологических материалов.

Для этого были использованы документы об открытии месторождения, выданные еще в советские времена в 1982-1988 годах.

Верховный Суд, пересматривая дело по кассационной жалобе прокурора, поддержал его аргументы.

Это решение окончательно и пересмотру не подлежит.

Напомним, что журналисты выявили определенную связь между владельцами «Петро-Конслтинга» с целым рядом известных политиков и бизнесменов – нардепом Игорем Кононенко, секретарем СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким, министром энергетики Игорем Насаликом.