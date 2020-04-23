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В ОРДЛО строят лагеря для зараженных коронавирусом

В ОРДЛО оккупанты разбивают палаточные лагеря для инфицированных коронавирусом. Один из таких лагерей обнаружили возле дороге между Донецком и Макеевкой.

На временно оккупированной части Донбасса оккупанты начинают разбивать палаточные лагеря для жителей, которые были инфицированы коронавирусом, свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram пользователем «Добрый Шубин».

По словам пользователя, палаточный лагерь был разбит на объездной между Донецком и Макеевкой.

«Помните я писал о лагерях для инфицированных абезьян? Чтобы мня не обвиняли в пропаганде, пожалуйста – вата сама сняла. Это объездная между Донецком и Макеевкой, возле Ашана», – говорится в сообщении.

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Напомним, на оккупированной части Донбасса после шести лет войны террористы возобновили ночные захоронения.

Источник Telegram-канал Добрый Шубин

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