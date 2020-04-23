В доме подозреваемой по делу Шеремета проводят обыск

Адвокат Беспалый сообщил, что в доме у подозреваемой по делу Шеремета арестованной Кузьменко проводят обыск. Он уточнил, что «опять ищут телефоны».

В доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, проводят обыск, сообщил на своей странице в Facebook ее адвокат Тарас Беспалый.

«Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких», – написал он.

В комментариях к своему посту адвокат добавил, что «дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то».

А в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.

«Опять ищут телефоны», – сказал Беспалый.

Массовые обыска у Кузьменко Юли и её близких Geplaatst door Тарас Безпалий op Woensdag 22 april 2020

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Организатором убийства следствие считает Антоненко.

Мотивом называли попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Кузьменко будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 мая.