В доме подозреваемой по делу Шеремета проводят обыск

Адвокат Беспалый сообщил, что в доме у подозреваемой по делу Шеремета арестованной Кузьменко проводят обыск. Он уточнил, что «опять ищут телефоны».
В доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, проводят обыск, сообщил на своей странице в Facebook ее адвокат Тарас Беспалый.
«Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких», – написал он.
В комментариях к своему посту адвокат добавил, что «дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то».
А в комментарии УНН, Беспалый сообщил, что обыск проводит Главное следственное управление МВД.
«Опять ищут телефоны», – сказал Беспалый.
Массовые обыска у Кузьменко Юли и её близких
Geplaatst door Тарас Безпалий op Woensdag 22 april 2020
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Организатором убийства следствие считает Антоненко.
Мотивом называли попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Кузьменко будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 мая.