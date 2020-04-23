В Украине более 7 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек, что стало новым антирекордом. Киев перешагнул рубеж в тысячу больных.
Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578 (или 8,8%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине.
«Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху», – сказал на брифинге в четверг министр Максим Степанов.
Среди заболевших госпитализированы 2308 человек (+182 за сутки), в том числе 103 ребенка и 223 медработника. Остальные 4862 пациента находятся на амбулаторном лечении, в том числе 372 ребенка.
Сто человек подключены к искусственной вентиляции легких.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек (+13 за сутки); вылечились 504 (+80 за сутки). Около 85% умерших – люди старше 50 лет.
22 апреля в Украине провели 5283 лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции.
Статистика по регионам:
• Винницкая обл. – 353 случая (45 выздоровели);
• Волынская обл. – 188 случаев (17 выздоровели);
• Днепропетровская обл. – 186 случаев (11 выздоровели);
• Донецкая обл. – 21 случай (10 выздоровели);
• Житомирская обл. – 304 случая (1 выздоровел);
• Закарпатская обл. – 230 случаев (22 выздоровели);
• Запорожская обл. – 146 случаев (21 выздоровел);
• Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели);
• Киев – 1059 случаев (45 выздоровели);
• Киевская обл. – 451 случай (33 выздоровели);
• Кировоградская обл. – 258 случаев (31 выздоровел);
• Львовская обл. – 282 случая (32 выздоровели);
• Луганская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);
• Николаевская обл. – 99 случаев;
• Одесская обл. – 161 случай (3 выздоровели);
• Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);
• Ровенская обл. – 396 случаев (29 выздоровели);
• Сумская обл. – 89 случаев (28 выздоровели);
• Тернопольская обл. – 499 случая (38 выздоровели);
• Харьковская обл. – 101 случай (6 выздоровели);
• Херсонская обл. – 77 случаев (10 выздоровели);
• Хмельницкая обл. – 61 случай (7 выздоровели);
• Черкасская обл. – 220 случаев (34 выздоровели);
• Черновицкая обл. – 1140 случаев (36 выздоровели);
• Черниговская обл. – 17 случаев (3 выздоровели).
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Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Woensdag 22 april 2020
Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 11 мая.