В Украине более 7 тысяч зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек, что стало новым антирекордом. Киев перешагнул рубеж в тысячу больных.

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578 (или 8,8%), свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине.

«Мы считаем, что это стало следствием, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и на Пасху», – сказал на брифинге в четверг министр Максим Степанов.

Среди заболевших госпитализированы 2308 человек (+182 за сутки), в том числе 103 ребенка и 223 медработника. Остальные 4862 пациента находятся на амбулаторном лечении, в том числе 372 ребенка.

Сто человек подключены к искусственной вентиляции легких.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек (+13 за сутки); вылечились 504 (+80 за сутки). Около 85% умерших – люди старше 50 лет.

22 апреля в Украине провели 5283 лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции.

Статистика по регионам:

• Винницкая обл. – 353 случая (45 выздоровели);

• Волынская обл. – 188 случаев (17 выздоровели);

• Днепропетровская обл. – 186 случаев (11 выздоровели);

• Донецкая обл. – 21 случай (10 выздоровели);

• Житомирская обл. – 304 случая (1 выздоровел);

• Закарпатская обл. – 230 случаев (22 выздоровели);

• Запорожская обл. – 146 случаев (21 выздоровел);

• Ивано-Франковская область – 644 случая (27 выздоровели);

• Киев – 1059 случаев (45 выздоровели);

• Киевская обл. – 451 случай (33 выздоровели);

• Кировоградская обл. – 258 случаев (31 выздоровел);

• Львовская обл. – 282 случая (32 выздоровели);

• Луганская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);

• Николаевская обл. – 99 случаев;

• Одесская обл. – 161 случай (3 выздоровели);

• Полтавская обл. – 161 случай (12 выздоровели);

• Ровенская обл. – 396 случаев (29 выздоровели);

• Сумская обл. – 89 случаев (28 выздоровели);

• Тернопольская обл. – 499 случая (38 выздоровели);

• Харьковская обл. – 101 случай (6 выздоровели);

• Херсонская обл. – 77 случаев (10 выздоровели);

• Хмельницкая обл. – 61 случай (7 выздоровели);

• Черкасская обл. – 220 случаев (34 выздоровели);

• Черновицкая обл. – 1140 случаев (36 выздоровели);

• Черниговская обл. – 17 случаев (3 выздоровели).

Підтверджено 7 170 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Woensdag 22 april 2020

Напомним, что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 11 мая.