Россия попыталась в ООН снять с себя санкции

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России об отмене санкций. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ.

Украина заблокировала в ООН инициированную Российской Федерацией декларацию об отмене санкций, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась», – говорится в сообщении.

Однако, украинская делегация прервала «процедуру молчания» и заблокировала российскую инициативу.

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію Росії Росія не полишає спроб ухвалити в Генасамблеї ООН… Geplaatst door Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine op Woensdag 22 april 2020

Кулеба заявил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.

«Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель – это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию», – добавил он.

«Особенно циничным выглядит призыв решать проблемы «как добрые соседи». Напомню, Генассамблея ООН признала Россию государством-оккупантом и государством-агрессором», – прокомментировал российский документ спикер Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций, вице-председателем Комитета ООН по вопросам информации от восточноевропейской региональной группы Олег Николенко.

Он добавил, что против российского проекта также выступили наши партнеры – США, Канада, Великобритания, ЕС, Грузия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея.

Напомним, 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.