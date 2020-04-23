СБУ пресекла распространение фейков о коронавирусе

Киевский интернет-промоутер распространял фейки о COVID-19 для повышения своего заработка. Информацию ему предоставляли российские рекламщики.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность столичного интернет-промоутера, который для искусственного привлечения внимания к собственным ресурсам в интернете распространял фейковый контент о COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники спецслужбы установили, что популяризировать сайты и страницы в интернет жителю Киева предложили российские рекламщики, в которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM», – говорится в сообщении.

«Мужчина завел собственный телеграмм канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах», – подчеркивают в сообщении.

Задержанный мужчина рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему оказывали российские «учителя». Вся информация была направлена ​​на создание искусственной паники, или содержала призывы к нарушению карантина.

«Выполняя рекомендации своих российских наставников человек через собственные интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и российские источники», – отмечают в СБУ.

Зафиксировано, что выполнение им этих указаний создавало предпосылки к причинению паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической обстановки.

«Специалисты Службы по вопросам противодействия информационным угрозам отмечают, что российские спецслужбы через собственную агентуру могут использовать граждан Украины «в темную», в частности, путем манипулирования и привлечения бессознательных Интернет-пользователей к распространению фейковых контента и провокационных месседжей», – подчеркивают в СБУ.

Примеры фейковых материалов, которые распространял задержанный. Примеры фейковых материалов, которые распространял задержанный. Пред 1 из 2 След

В некоторых случаях это бессознательное «сотрудничество» заканчивается «вербовочной подходом» и государственной изменой.

В настоящее время разоблаченный гражданин полностью признал свою вину, предоставил доступ к своим аккаунтам и сообществ, активно сотрудничает с правоохранителями.

Материалы документирования правонарушения направлены в органы Национальной полиции Украины по компетенции для принятия соответствующего процессуального решения.

Служба безопасности Украины напоминает об ответственности за сознательную дестабилизацию ситуации, в том числе, через Интернет.

«Призываем Интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в Интернете, доверять лишь информации из официальных источников», – резюмируют в СБУ.