В Крыму найден мертвым московский чиновник Ошарин. Главы департамента культуры Москвы пропал в конце марта, но известно об этом стало накануне.

В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает российское агентство «ТАСС».

21 апреля российские масс-медиа сообщили, что чиновник из Москвы пропал в Крыму. По данным СМИ, в последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о его исчезновении подтвердила дочь чиновника Настя Ошарина на своей странице в Facebook.

«Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведётся в Крыму и в Москве. Можно публиковать со ссылкой на источник, при возникновении информации просьба написать мне», – написала дочь чиновника

Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведётся в Крыму и в Москве. Можно публиковать со ссылкой на источник, при возникновении информации просьба написать мне. Geplaatst door Nastya Osharina op Dinsdag 21 april 2020

О том, что чиновник найден мертвым, стало известно 22 апреля. Согласно сообщению, следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено.

Ошарин был заместителем главы департамента культуры Москвы с 2018 года. До этого он в разные годы работал директором Московского академического театра имени Маяковского и директором театра «Et Cetera».