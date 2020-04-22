Саакашвили может стать вице-премьером по реформам

Михаил Саакашвили может быть назначен вице-премьером по реформам в Кабмине Шмыгаля. Президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало.

Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции «Слуги народа» (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам, передает «Левый Берег» со ссылкой сразу на несколько источников во власти.

«Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу», – сказал один из них на условиях анонимности.

Во внутренних дискуссиях «Слуги народа» особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.

Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.

Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов «за» назначение Саакашвили, один из лидеров «Слуги народа» сказал: «не знаю, сейчас еще сложно сказать, считаем».

Телефон самого Саакашвили в настоящее время выключен, ранее на звонки отвечала его помощница.

Позже, Михаил Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского.

В Facebook политика подтверждается информация о том, что он может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – сообщил Саакашвили.

Политик заявил, что поддерживал Зеленского во время выборов и связывает с его командой большие надежды.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах», – сказал Саакашвили.

Он пообещал представить свои наработки по необходимым изменения во время выступления в Верховной Раде.

Саакашвили добавил, что готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте, чтобы Украины с наименьшими потерями вышла из текущего кризисаю

«Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей», – заявил он.

Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ…. Geplaatst door Mikheil Saakashvili op Woensdag 22 april 2020

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока подряд, с 2004 по 2013 год. В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания президентского срока, улетел в Брюссель.

В декабре устроился преподавателем в американскую Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса, где читал лекции о европейской государственности.

После начала Евромайдана активно поддерживал участников и лидеров революции.

В декабре 2014 года Саакашвили отказался занять пост вице-премьера Украины. Как заявил Саакашвили, от поста он отказался лишь ради Грузии. По его словам, он не готов расставаться с гражданством Грузии ради должности.

«Моим приоритетом является моя страна – Грузия, только поэтому я не согласился на это предложение. Думаю, я принадлежу моей Грузии», – заявил экс-президент.

13 февраля 2015 года назначен советником президента Украины Петра Порошенко и председателем, созданного Совещательного международного совета реформ.

29 мая того же года президент Порошенко подписал указ о предоставлении Саакашвили украинского гражданства как «лицу, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес».

На следующий день, 30 мая, Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации, уволив с этой должности Игоря Палицу.

7 ноября 2016 года Глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили подал в отставку. 9 ноября 2016 года Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили с занимаемой должности.

Также Порошенко освободил Саакашвили с должности внештатного советника Президента Украины.

26 июля 2017 года Президент Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Решение было принято на основании п.2 ст.19 Закона «О гражданстве», а именно – указании ложных данных в анкете. В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.