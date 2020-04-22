Россияне просят СЕ оценить «конституционную реформу»

120 экспертов в российском конституционном праве, а так же правозащитники разместили на сайте электронных петиций открытое обращение к Совету Европы с просьбой дать правовую оценку так называемой «конституционной реформе». Петицию разместил от своего имени российский юрист-конституционалист, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Станислав Станских.

«Просим вас проявить вашу гражданскую позицию и поддержать инициативу более чем 120 известных российских правозащитников, ведущих юристов, авторитетных представителей экспертного сообщества и политиков в связи с внесением поправок в Конституцию России», – говорится в обращении.

Экспертами конституционного права было подготовлено и подписано открытое обращение граждан России в Совет Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и процедуры их принятия.

«Сейчас мы открываем это обращение для вас и приглашаем всех желающих поддержать его своей подписью», – призывают эксперты.

Отмечается, что Венецианская комиссия Совета Европы – это орган Совета Европы, уполномоченный проводить экспертизу законопроектов и законов стран-членов Совета Европы и давать им правовую оценку на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы.

«Масштабные изменения Конституции, инициированные в срочном порядке Президентом Путиным в январе-марте этого года, и внеконституционная процедура общероссийского голосования по их одобрению вызвали негативную реакцию гражданского общества России, правозащитников, демократической оппозиции, российских экспертов и многих граждан», – подчеркивают в обращении.

Как считают эксперты, предложенные изменения усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти; снижают гарантии прав человека; усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы; еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам Российской Федерации и значительно сужают автономию местного самоуправления.

«Эти изменения направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов», – особо подчеркивают эксперты.

Одним из самых главных «нововведений» является то, что они включают в себя обнуление срока президентских полномочий действующего главы государства, позволяя ему вновь избираться на два 6-летних срока после более чем 20-летнего пребывания у власти. Этим будет попран фундаментальный принцип демократического государства – сменяемость власти.

«Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений», – отмечают эксперты.

Все это преподносится обществу как конституционная реформа. Но на практике еще больше отдаляет Россию от воплощения принципов демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и европейских конституционных ценностей и демократических норм, а также прямо противоречит обязательствам России в рамках Совета Европы.

«Мы призываем уполномоченные органы Совета Европы в срочном порядке запросить оценку Венецианской комиссии соответствия демократическим правовым стандартам Совета Европы предлагаемых изменений Конституции России, а также процедуры их принятия», – подчеркивают эксперты.

Поддержите эту важную инициативу, проявите свою гражданскую позицию! Поставьте свою подпись, чтобы Вам не было стыдно, что Вы промолчали, когда у нас отнимают будущее.

Среди погчти 190 тысяч подписавших петицию следующие граждане России:

1. Станислав Станских, российский юрист-конституционалист, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле;

2. Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, координатор Группы по адвокации Гражданского Форума ЕС-Россия, член Координационного комитета Платформы «Гражданская солидарность»;

3. Георгий Сатаров, участник Конституционного совещания 1993 года, помощник Президента Российской Федерации (1994-1997);

4. Ирина Алебастрова, профессор конституционного права;

5. Виктор Шейнис, депутат российского парламента в 1990-1999 гг., соавтор Конституции России 1993 года, член Политкомитета партии «Яблоко», профессор;

6. Сергей Гуриев, профессор экономики Института политических исследований, Париж;

7. Вячеслав Бахмин, председатель Сахаровского центра, сопредседатель Московской Хельсинкской группы;

8. Екатерина Мишина, кандидат юридических наук;

9. Лев Гудков, директор Левада-Центра;

10. Валерий Борщев, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы;

11. Ольга Кряжкова, кандидат юридических наук;

12. Кирилл Рогов, политолог, публицист;

13. Ольга Сидорович, директор Института права и публичной политики;

14. Сергей Давидис, юрист, руководитель программы «Поддержка политических заключенных» Правозащитного центра «Мемориал»;

15. Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического Центра им. Б. Немцова Карлова университета;

16. Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат;

17. Василий Власихин, почетный член-корреспондент Международной академии сравнительного права;

18. Игорь Клямкин, политолог;

19. Сергей Ерофеев, профессор Ратгерского университета;

20. Александр Оболонский, доктор юридических наук, профессор;

21. Иван Курилла, профессор, доктор исторических наук;

22. Сергей Пархоменко, журналист, координатор гражданских проектов «Диссернет», «Последний адрес», «Премия «Редколлегия»;

23. Михаил Касьянов, лидер Партии народной свободы (ПАРНАС), премьер министр России в 2000-2004 гг.;

24. Елена А. Панфилова, историк, политолог, основательница Центра ТИ-Россия;

25. Владимир Рыжков, председатель Движения «Выбор России», Первый заместитель Председателя (1997 – 1999) и депутат четырех созывов (1993 –2007) Государственной Думы России, заместитель главы администрации Алтайского края (1991 – 1993), кандидат исторических наук;

26. Лев Пономарев, председатель Национальной общественной организации «За права человека», народный депутат России (1990-1993), депутат Государственной Думы (1994-1996);

27. Борис Вишневский, руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко»;

28. Валентин Гефтер, директор Института прав человека;

29. Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко»;

30. Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра;

31. Юлия Рудт, кандидат юридических наук, координатор сети экспертов Правозащитного фонда «Так-Так-Так» (Новосибирск);

32. Сергей Медведев, историк, публицист;

33. Наталья Таубина, директор Фонда «Общественный вердикт»;

34. Владимир Кара-Мурза (мл.), председатель Фонда Бориса Немцова за свободу;

35. Сергей Мошкин, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН;

36. Лилия Шибанова, член Московской Хельсинкской группы;

37. Андрей Зубов, доктор исторических наук, заместитель председателя Партии Народной Свободы (ПАРНАС);

38. Дмитрий Макаров, юрист, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы;

39. Лилия Шевцова, доктор исторических наук;

40. Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге;

41. Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал»;

42. Николай Розов, профессор, доктор философских наук, макросоциолог;

43. Евгений Гонтмахер, экономист;

44. Каринна Москаленко, адвокат, основатель и руководитель программ Центра содействия правовой защите, член Московской Хельсинкской группы;

45. Михаил Савва, профессор, доктор политических наук;

46. Аркадий Любарев, кандидат юридических наук;

47. Аркадий Янковский, руководитель независимого Дискуссионного клуба в Новосибирске, депутат Государственной Думы 1995-1999;

48. Елена Русакова, муниципальный депутат, глава муниципального округа Гагаринский в городе Москве;

49. Александр Кынев, политолог;

50. Алексей Соколов, руководитель ассоциации «Правовая основа»;

51. Яна Гельмель, юрист ассоциации «Правовая основа»;

52. Дмитрий Краюхин, главный редактор ИА «ЦентрРус»;

53. Вероника Каткова, председатель отделения Движения в защиту прав избирателей «Голос» в Орловской области;

54. Григорий Дурново, координатор группы мониторинга ОВД-Инфо;

55. Сергей Подузов, сопредседатель межрегиональной общественной правозащитной организации «Человек и Закон»;

56. Виктор Матизен, кинокритик, преподаватель математики;

57. Наталья Кобец, журналист;

58. Елена Шахова, председатель Правления общественной организации Санкт-Петербурга «Гражданский контроль»;

59. Святослав Хроменков, директор правозащитной организации «Сибирь без пыток»;

60. Юлия Счастливцева, журналист;

61. Леонид Петрашис, руководитель автономной некоммерческой организации «Общественный контроль»;

62. Наталия Евдокимова, юрист, Правозащитный совет Санкт-Петербурга;

63. Игорь Яковенко, журналист, социолог;

64. Марина Агальцова, адвокат, Правозащитный центр «Мемориал»;

65. Борис Грозовский, обозреватель;

66. Мария Снеговая, эксперт Центра анализа европейской политики и постдок Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса;

67. Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества;

68. Элла Полякова, общественная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга»;

69. Юрий Савенко, президент Независимой психиатрической ассоциации России;

70. Наталия Дзядко, директор Центра содействия реформе уголовного правосудия;

71. Александр Верховский, директор Информационно-аналитического центра «Сова»;

72. Анита Соболева, юрист;

73. Олег Орлов, член Совета Правозащитного центра «Мемориал»;

74. Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ;

75. Константин Баранов, правозащитник

76. Зоя Светова, журналист;

77. Сергей Беляев, президент общественной организации «Сутяжник»;

78. Валентина Череватенко, председатель Правления Фонда «Женщины Дона»;

79. Александр Черкасов, председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал»;

80. Ольга Захарова, эксперт в области прав человека и демократии;

81. Антон Барбашин, редакционный директор Riddle, Вильнюс;

82. Ольга Алексеева, исполнительный директор Санкт-Петербургской региональной общественной правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга»;

83. Аркадий Дубнов, политолог;

84. Анна Шароградская, директор Института региональной прессы, Санкт-Петербург;

85. Андрей Суслов, доктор исторических наук;

86. Елена Белокурова, политолог, директор Немецко-русского обмена, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

87. Вадим Карастелев, кандидат политических наук, преподаватель;

88. Дмитрий Дубровский, доцент Высшей школы экономики;

89. София Иванова, движение «Голос», Рязань;

90. Ярослав Никитенко, физик, экологический и гражданский активист;

91. Ирина Протасова, председатель межрегиональной общественной правозащитной организации «Человек и Закон»;

92. Дмитрий Шевченко, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Гражданская инициатива против экологической преступности»;

93. Марина Дубровина, адвокат;

94. Игорь Макаренко, управляющий директор Фонда «Гражданское согласие»;

95. Анастасия Буракова, председатель российскойая общественной организации «Открытая Россия»;

96. Леонид Крикун, адвокат, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга;

97. Алла Назимова, социолог;

98. Михаил Шнейдер, участник движения «Солидарность», сопредседатель Московского городского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС);

99. Антон Бурков, юрист, к.ю.н., PhD, директор Центра стратегических судебных дел;

100. Магомед Муцольгов, председатель Координационного Совета неправительственных организаций Республики Ингушетия, руководитель Правозащитной организации «МАШР», общественный деятель, журналист и правозащитник;

101. Николай Сорокин, кандидат исторических наук;

102. Михаил Филиппов, профессор Бингемтонского университета;

103. Аркадий Гутников, Санкт-Петербургский институт права;

104. Антон Поминов, генеральный директор Центра «Трансперенси Интернешнл – Р»;

105. Макс Трудолюбов, публицист;

106. Сергей Кривенко, член правления Международного «Мемориала»;

107. Дмитрий Шабельников, юрист, журналист, исследователь;

108. Нодари Хананашвили, муниципальный депутат, кандидат юридических наук;

109. Гасан Гусейнов, доктор филологических наук;

110. Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции;

111. Сергей Шимоволос, юрист, председатель РОО «Нижегородский правозащитный союз»;

112. Татьяна Ворожейкина, политолог;

113. Станислав Андрейчук, сопредседатель движения «Голос», кандидат исторических наук;

114. Сергей Никитин, правозащитник;

115. Марина Писклакова-Паркер, председатель правления РОО помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации Центр «АННА»;

116. Михаил Горный, член правления Гуманитарно-политологического центра «Стратегия»;

117. Ольга Романова, исполнительный директор движения «Русь сидящая»;

118. Михаил Тумасов, председатель правления Российской ЛГБТ-сети;

119. Олег Козловский, исследователь Amnesty International;

120. Анна Пастухова, Уральский «Мемориал» (Екатеринбург);

121. Илья Азар, муниципальный депутат (Хамовники, Москва), специальный корреспондент «Новой газеты»;

122. Иван Павлов, адвокат, руководитель Команды 29;

123. Алексей Козлов, гражданский активист, SOLIDARUS e.V., Берлин;

124. Игорь Сажин, правозащитник, Коми Комиссия «Мемориал»;

125. Екатерина Захарова, координатор проектов Института права и публичной политики;

126. Ольга Садовская, Комитет против пыток;

127. Алла Анисимова, социолог, PhD;

128. Александр Пиховкин, адвокат, неформальное объединение по защите прав адвокатов «Роскомзащита».