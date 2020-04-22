Цены на нефть продолжаю падать на торгах

Цена нефти Brent на биржевых торгах упала ниже уровня 2001 года. Цена барреля опустилась ниже $18. Ранее стоимость этой марки нефти не опускалась ниже $20.

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 18 долларов впервые с 2001 года, свидетельствуют данные торгов во вторник, 21 апреля.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на Лондонской бирже ICE упала почти на 30%, опустившись до отметки $17,62 за баррель. В то же время стоимость Brent с поставкой в июле не опускалась ниже $22.

Американская марка WTI с поставкой в июне достигала минимума за день в $7,2 доллара, с поставкой в июле – в $18.

Накануне цена нефти американской марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений – до минус 37 долларов за баррель. За падением майских фьючерсов WTI последовал обвал июньских по обеим маркам.