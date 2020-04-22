В Украине растет число зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 467. Черновицкая область перешагнула рубеж в тысячу инфицированных.

В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек, в том числе 32 детей и 107 медработников, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Суточный прирост новых случаев – 7,6%.

Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились – 424 (+57 за сутки).

Статистика по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 349;

• Волынская – 176;

• Днепропетровская – 150;

• Донецкая – 16;

• Житомирская – 287;

• Закарпатская – 218;

• Запорожская – 141;

• Ивано-Франковская – 589;

• Кировоградская – 251;

• Киев – 989;

• Киевская область – 390;

• Львовская – 274;

• Луганская – 26;

• Николаевская – 82;

• Одесская – 148;

• Полтавская – 116;

• Ровенская – 353;

• Сумская – 86;

• Тернопольская – 471;

• Харьковская – 82;

• Херсонская – 72;

• Хмельницкая – 54;

• Черновицкая – 1053;

• Черкасская – 206;

• Черниговская – 13.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Dinsdag 21 april 2020

Как сообщает издание «Интерфакс-Украина», министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки умерли 12 человек, 57 выздоровели, в том числе 9 детей.

«Если говорить в разрезе регионов, та за последние сутки самое большое количество новых случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области – 65 и Киеве – 97», – пояснил он.

Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.