В Украине растет число зараженных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 467. Черновицкая область перешагнула рубеж в тысячу инфицированных.
В Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек, в том числе 32 детей и 107 медработников, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
Суточный прирост новых случаев – 7,6%.
Умерли 174 человека (+13 за сутки), вылечились – 424 (+57 за сутки).
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 349;
• Волынская – 176;
• Днепропетровская – 150;
• Донецкая – 16;
• Житомирская – 287;
• Закарпатская – 218;
• Запорожская – 141;
• Ивано-Франковская – 589;
• Кировоградская – 251;
• Киев – 989;
• Киевская область – 390;
• Львовская – 274;
• Луганская – 26;
• Николаевская – 82;
• Одесская – 148;
• Полтавская – 116;
• Ровенская – 353;
• Сумская – 86;
• Тернопольская – 471;
• Харьковская – 82;
• Херсонская – 72;
• Хмельницкая – 54;
• Черновицкая – 1053;
• Черкасская – 206;
• Черниговская – 13.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
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Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Dinsdag 21 april 2020
Как сообщает издание «Интерфакс-Украина», министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки умерли 12 человек, 57 выздоровели, в том числе 9 детей.
«Если говорить в разрезе регионов, та за последние сутки самое большое количество новых случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области – 65 и Киеве – 97», – пояснил он.
Напомним, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.