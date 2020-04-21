Зеленский может сменить главу своего Офиса

Зеленский рассматривает возможность замены Ермака на должности главы Офиса президента. Рассматриваются три новые кандидатуры на эту должность.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность заменить нынешнего главу Офиса президента Андрея Ермака, сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на депутатов из парламентской фракции «Слуга народа».

Среди претендентов на должность главы Офиса президента Украины вместо нынешнего руководителя Андрея Ермака президент Владимир Зеленский рассматривает двух нардепов от «Слуги народа», а также первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова.

По словам нескольких неназванных парламентариев, реально на эту должность претендуют два нардепа из пропрезидентской фракции – председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов и замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко.

В издании отмечают, что источники в Офисе президента эту информацию не подтвердили.

29 марта нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

В комментарии «Украинской Правде» депутат сообщил, что получил около 40 часов видео. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи «нарезкой» и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.