В России свыше 50 тысяч случаев коронавируса

Количество зараженных коронавирусом в России перевалило за 50 тысяч. Только за последние сутки от болезни в России умерло более 50 человек.

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, передает оперативный Штаб по борьбе с пандемией в России.

Отмечается, что 2567 из них (45,5%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 427 человек.

Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек.

За сутки умер 51 человек с коронавирусом, что стало рекордным значением с начала эпидемии в России. Всего в стране умерли 456 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).

При этом около ста журналистов в России по состоянию на 21 апреля имеют подтвержденный диагноз коронавирус, один из них скончался, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Журналисты также находятся в зоне риска. Мы в министерстве внимательно следим за тем, что происходит с нашими коллегами», – заявил чиновник.

«По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция», около 500 человек находится на карантине и самоизоляции. Недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов», – отметил он.

По словам Волина, на СМИ не распространяется действие указа президента о нерабочих днях в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса.

Напомним, что россияне начали протестовать против режима самоизоляции. Во Владикавказе на площадь перед зданием правительства вышли около 500 человек.

А в Ростове-на Дону граждане устроили виртуальную акцию протеста против политики властей в период самоизоляции.