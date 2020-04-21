Карантин в Украине могут продлить до 12 мая

Общее количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек. За время карантина умерло 161 человек, выздоровели 367.

Карантинные ограничения для нераспространения коронавируса в Украине могут продлить как минимум до 12 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

«Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство», – заявил Ляшко.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник подтвердил, что предложит продлить карантин до 12 мая.

«Это продление связано с нашим имеющимся уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь», – сказал он.

В то же время Степанов подчеркнул, что карантин может быть смягчен.

«Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут ограничены в количестве лиц, в средствах индивидуальной защиты. Очень четкие критерии будут определены этим постановлением. Также мы будем предлагать открыть наши музеи, библиотеки, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средств индивидуально защиты, термоскрининге на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений», – сказал он.

При этом отмечается, что количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утром 21 апреля достигло 6125 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 415, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Суточный прирост новых случаев составил 7,2%.

Среди заболевших госпитализированы 2036 человек (+126 за сутки), в том числе 97 детей. Остальные 4089 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 302 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек (+10 за сутки); вылечились 367 (+8 за сутки). Около 86% умерших – люди старше 50 лет.

Случаи коронавирусной болезни по регионах:

• Винницкая обл. – 338 случаев (18 выздоровели);

• Волынская обл. – 174 случая (13 выздоровели);

• Днепропетровская обл. – 122 случая (9 выздоровели);

• Донецкая обл. – 16 случаев (6 выздоровели);

• Житомирская обл. – 270 случаев (1 выздоровел);

• Закарпатская обл. – 205 случаев (16 выздоровели);

• Запорожская обл. – 137 случаев (17 выздоровели);

• Ивано-Франковская область – 556 случаев (27 выздоровели);

• м. Киев – 892 случая (33 выздоровели);

• Киевская обл. – 356 случаев (28 выздоровели);

• Кировоградская обл. – 247 случаев (17 выздоровели);

• Львовская обл. – 256 случаев (26 выздоровели);

• Луганская обл. – 25 случаев (3 выздоровели);

• Николаевская обл. – 41 случай;

• Одесская обл. – 146 случаев;

• Полтавская обл. – 101 случай (12 выздоровели);

• Ровенская обл. – 341 случай (21 выздоровел);

• Сумская обл. – 84 случая (10 выздоровели);

• Тернопольская обл. – 435 случаев (34 выздоровели);

• Харьковская обл. – 77 случаев (2 выздоровели);

• Херсонская обл. – 70 случаев (7 выздоровели);

• Хмельницкая обл. – 49 случаев (5 выздоровели);

• Черкасская обл. – 186 случаев (28 выздоровели);

• Черновицкая обл. – 988 случаев (31 выздоровел);

• Черниговская обл. – 13 случаев (3 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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