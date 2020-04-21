Путин жертвует солдатами ради победобесия

Россия изолировала тысячи солдат, которые принимали участие в репетициях парада Победы, во время которых руководство пренебрегло физическими принципами дистанцирования, введенными, чтобы остановить вспышку коронавируса в стране, передает издание «The Guardian».

Министерство обороны РФ заявило, что отправит солдат, численность которых оценивается в 15 000 человек, обратно в свои части, где они будут помещены на двухнедельный карантин. При этом министерство не указало, что кто-либо из солдат был заражен коронавирусом.

Объявление было сделано через несколько дней после того, как Владимир Путин отложил празднование Дня Победы 9 мая, значимого праздника в России, обычно отмечаемого военным парадом на Красной площади.

Кремль не решался отложить празднование 75-й годовщины, которое Путин надеялся использовать для укрепления связей с иностранными лидерами, в частности с президентом Франции Эммануилом Макроном, который должен был присутствовать на параде.

Случаи заражения коронавирусом были выявлены в нескольких российских воинских частях и военных училищах. На прошлой неделе министерство обороны подтвердило, что десятки курсантов и инструкторов из Нахимовской военно-морской академии, которая готовит парадный расчет для участия в параде Победы, были заражены коронавирусом. Министерство заявило, что никто из зараженных не участвовал в репетициях.

Утечка видео в начале этого месяца показала, что тысячи солдат выстроились в очередь на плацу за пределами Москвы, вызывая возмущение и удивление, одновременно с тем, что город и окружающий регион установили строгие правила физического дистанцирования.

«Сколько людей, 15 000? Черт, и они сказали, что не более 50 человек должны собраться в одном месте. Ни одной маски», – сказал голос на видео, которое было снято анонимно.

Затем министерство обороны подтвердило, что 1 апреля состоялась репетиция парада. С тех пор не было выпущено ни одной фотографии или видео, хотя министерство обороны настаивало, что оно продолжает подготовку к параду в обычном режиме. Генеральные репетиции для парада были запланированы на 29 апреля и 4 мая.

На вопрос о том, нарушают ли репетиции руководящие принципы физического дистанцирования, официальный представитель Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что у военных «совершенно другой режим изоляции, который, конечно, дает им большую свободу передвижения».