В Житомирской области тушат лесные пожары

Лесные пожары в Житомирской области ликвидируют более тысячи человек. Ведется тушение тлеющего травяного настила и древесины.

В Житомирской области ликвидировать тление травяного настила и древесины пытаются 1069 человек и 155 единиц техники, сообщение пресс-служба Управления ГСЧС в Житомирской области.

По состоянию на 19:00 20 апреля сотрудники ГСЧС оказывают помощь работникам 2 лесхозов в Овручскому районе.

В Управление утверждают, что тушат отдельные «очаги тления травяного настила, пеньков и древесины».

На данный момент осталось 2 нелокализированных очаги горения. Именно туда брошены основные силы и средства. На других же участках пытаются ликвидировать локализированные участки.

Отмечается, что из 1069 человек, которые борются с огнем, только 176 человек личного состава ДСНС. Также спасатели предоставили 41 единицу техники из 155, которые вовлечены в тушение.

Напомним, что пожар в Житомирской области продолжается с 16 апреля. В воскресенье пресс-служба президента сообщила, что в четырех небольших очагах продолжаются работы по ограничению распространения пожара.

Фото с тушения пожаров житомирской области. Фото с тушения пожаров житомирской области. Фото с тушения пожаров житомирской области. Фото с тушения пожаров житомирской области. Фото с тушения пожаров житомирской области. Фото с тушения пожаров житомирской области. Пред 1 из 6 След

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 18 апреля сообщил, что причина загрязнения воздуха вокруг Киева – пожары в Житомирской области. А в понедельник 20 апреля он рассказал о проводимой Нацгвардией Украиной антидиверсионной операции по пресечению поджогов в лесах.

В воскресенье Аваков заявил, что полиция рассматривает версию поджога в Житомирской области, где бушуют лесные пожары.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что к поджогам, ставшим причиной пожаров в Житомирской области, могут быть причастны владельцы земли.