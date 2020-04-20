УПЦ МП накажут за нарушения карантина

Полиция открыла пять дел о нарушении карантина в храмах УПЦ МП на Пасху. Московский патриархат игнорирует предписания властей.

Национальня полиция открыла пять уголовных производств о нарушении карантина в храмах УПЦ Московского патриархата на Пасху, сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«19 апреля. Пасха. Нацполиция возбудила пять уголовных производств и выписала пять админпротоколов – все РПЦ в Украине», – написал он.

УПЦ Московского патриархата некоторые называют Русской православной церковью в Украине в связи с принятием в 2018 года закона, обязывающего религиозные структуры с центром в России указывать в своем название принадлежность к государству-агрессору.

https://www.facebook.com/zoryan.zoryan/posts/2990437004350560

Церковь обжаловала приказ Министерства культуры и до сих пор называет себя Украинской православной церковью.