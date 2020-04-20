В Польше задержали липового «украинского генерала»

В Польше задержали «украинского генерала», который незаконно хранил арсенал оружия. Неизвестно зачем задержанный называет себя «украинским генералом».

В Польше правоохранители задержали мужчину, который называл себя «украинским генералом» и хранил дома арсенал оружия, сообщили в пресс-служба полиции Великопольского воеводства. Треть выявленного оружия было боевым.

Правоохранителей заинтересовала информация о человеке, который называет себя украинским военным в звании генерала. Также различные источники говорили о том, что у него может быть много оружия.

Указано, что в доме задержанного нашли 27 винтовок, пистолетов, гранат и боеприпасов. У задержанного не было разрешения на хранение оружия. У некоторого оружия были документы якобы «с признаками украинских органов». Часть оружия была настоящей, остальное оказалось точно сделанными копиями.

Задержанный. Изъятый у задержанного арсенал. Изъятый у задержанного арсенал. Изъятый у задержанного арсенал. Изъятый у задержанного арсенал. Изъятый у задержанного арсенал. Изъятый у задержанного арсенал. Пред 1 из 7 След

Во время обыска хозяина дома не было. Другая группа полицейских выследила его в Казимеж Дольный на юго-востоке Польши. Правоохранители увидели на нем форму украинской армии.

Сам задержанный утверждает, что коллекционировал оружие. По словам правоохранителей, часть оружия он должен был зарегистрировать, а часть – вообще не имел права хранить.

Задержанному предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и жестоком обращении с семьей. По требованию прокуратуры и полиции мужчину арестовали. За незаконное хранение оружия ему грозит восемь лет лишения свободы.

Как передает «Укринформ», задержанный немец, и у него нет украинского гражданства. В полиции не знают, почему он решил называть себя «украинским генералом».

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины задержала генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и подготовке теракта.

По версии следствия, россияне завербовали Шайтанова в 2014 году, а его куратором был полковник ФСБ Игорь Егоров. Под его руководством Шайтанов готовил покушение на добровольца Адама Осмаева, а также собирал и передавал русским информацию о спецоперации в зоне АТО/ООС, международном сотрудничестве СБУ и сотрудниках украинских спецслужб.

Шевченковский райсуд Киева выбрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Также СБУ задержала еще одного фигуранта этого дела, который, как и Шайтанов, поддерживал связь с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Его подозревают в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.