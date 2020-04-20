Россияне учатся протестовать виртуально

Жители Ростовской области устроили виртуальную акцию протеста против режима самоизоляции. Загнанные по домам люди требуют еды и работы.

В России появился новый вид протеста – виртуальный. Такую акцию протеста из-за режима самоизоляции организовали жители Ростовской области.

Виртуальная акция протеста проходит у здания правительства области.

Жители области отмечают свое местоположение на карте рядом со зданием правительства. Свое местоположение они комментируют следующими требованиями к региональным властям: «Выплатите людям пособия!», «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!».

Виртуальная акция протеста в Ростовской области. Виртуальная акция протеста в Ростовской области. Виртуальная акция протеста в Ростовской области. Пред 1 из 3 След

В социальных сетях эту акцию протеста активно обсуждают и комментируют. Пользователи соцсетей приходят к выводу, что Роскомнадзор ужесточит репрессивные меры против подобных акций.

Напомним, что во Владикавказе проходит сход жителей против режима самоизоляции.