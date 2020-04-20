Киево-Печерскую Лавру могут забрать у УПЦ МП

На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием забрать Лавру у УПЦ МП. Петиция была создана 15 апреля и уже набрала почти 13 тыс. голосов.

На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась электронная петиция о расторжении договора аренды Киево-Печерской Лавры так называемой Украинской православной церковью Московского патриархата и передачу ее в пользование Православной церкви Украины.

«Совершенно справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церкви на территории Украины. В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной православной церковью на территории Украины», – говорится в документе.

Отмечается, что высокие церковные иерархи УПЦ МП неоднократно совершали действия, направленные против украинского народа.

Учитывая это, использование Киево-Печерской лавры Московским патриархатом следует прекратить, разорвав договор аренды, считает автор петиции.

В документе перечисляются многочисленные высказывания иерархов УПЦ МП против Украины и ее независимости.

«В ноябре 2008 года митрополит Онуфрий публично заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ «заслужил» сам. 5 августа 2014 митрополит Онуфрий в интервью собственной пресс-служб выступил с осуждением антитеррористической операции на Донбассе, а также отказался признавать причастность руководства РФ к дестабилизации ситуации на Востоке», – отмечается в петиции.

«Российских террористов-наемников священнослужитель называет не иначе, как «наши единоверцы и братья», а проведение АТО – «братское кровопролитие», – подчеркивают в петиции.

По мнению автора петиции, Киево-Печерскую лавру следует передать Православной церкви Украины.

«Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии», – отмечается в документе.