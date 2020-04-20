Роскомнадзор заблокировал сайт МинВОТ

Роскомнадзор заблокировал сайт украинского министерства из-за статьи о коронавирусе на Донбассе. В России пытаются скрыть ситуацию с эпидемией в ОРДЛО.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Согласно реестру «Роскомсвободы», претензии вызвала их новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В обзорной статье от 30 марта говорилось о том, что на этих территориях есть дефицит тестов, проверки проходят только чиновники и военные, пациентам со соответствующими симптомами ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации.

Министерство оценивало число больных в самопровозглашенных республиках на тот момент в 10 тысяч человек, хотя 30 марта в «ЛНР» отчитались о первом заразившемся, а в «ДНР» по-прежнему говорили об отсутствии заболевших и большом запасе тестов.

В связи с тем, что сайт министерства использует протокол https, возможно заблокировать только весь сайт, а не конкретную страницу.

Как отмечает «Роскомсвобода», это первый случай блокировки Генпрокураторой государственного сайта другой страны.

Хотя в 2016 году по требованию тюменской прокуратуры был заблокирован доклад Украинского института национальной памяти о Голодоморе, сам сайт остается доступным российским пользователям.

Еще две ссылки блокировало МВД, однако сами госсайты по-прежнему доступны.