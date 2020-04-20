Бунт на Кавказе: во Владикавказе протестуют против самоизоляции

Во Владикавказе, столице республики Северной Осетии – Алании, устроили народный сход против режима самоизоляции. К протестующим стянули ОМОН.

Во Владикавказе начался народный сход против режима самоизоляции. На сход собрались около 500 человек, сообщает «Юг. МБХ медиа».

Акция, по данным издания, связана с потерей работы и недостатком информации о зараженных.

К активистам приехали сотрудники ОМОНа; журналистам, как пишет «Юг. МБХ медиа», запрещали снимать видео и заставляли удалять отснятое.

⚡В центре Владикавказа около 500 человек собрались на народный сход против режима «самоизоляции». Люди протестуют из-за… Geplaatst door Юг. МБХ медиа op Maandag 20 april 2020

По словам очевидцев, силовики задержали организаторов акции Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова. Судя по онлайн-трансляции инстаграм-пользователя alka_bitte, люди двинулись по проспекту в сторону площади Свободы, где расположен Дом правительства.

Участники акции во Владикавказе собрались у Дома правительства и требуют, чтобы к ним вышел глава республики Вячеслав… Geplaatst door Юг. МБХ медиа op Maandag 20 april 2020

ОМОН начал брать здание в оцепление. «Юг. МБХ медиа» пишет, что к протестующим направился министр регионального МВД Михаил Скоков, а позже вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Протестующие во Владикавказе говорят, что со слов главы республики, всех задержанных сегодня отпустят. Битаров и члены… Geplaatst door Юг. МБХ медиа op Maandag 20 april 2020

В начале апреля акция протеста против режима самоизоляции прошла в североосетинском городе Дигоре. По информации «Кавказ.Реалии», на сход пришли около сотни человек, полиция задержала как минимум одного человека.

На прошлой неделе во Владикавказе возбудили уголовное дело на оперного певца и общественного деятеля Вадима Чельдиева, называющего себя гражданином СССР, за распространения ложной информации о коронавирусе. Чельдиев, по данным следствия, призывал к нарушению режима самоизоляции.