Нацгвардия пресекает новые попытки поджогов лесов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога. Министр написал об этом на своей странице в Facebook, выложив фотографию дерева, окруженного кольцом огня.

«Вчера во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100 м. Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить», – написал Аваков.

Он заявил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима к пожарам.

Фото опубликованное Аваковым. Фото опубликованное Аваковым. Пред 1 из 2 След

«Все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию», – написал Аваков.

По его словам, в МВД создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию.

Пасха ж уже закончилась? Ругаться можно?… Сначала по делу – о пожарах в Житомирской обл. и Чернобыльской… Geplaatst door Arsen Avakov op Maandag 20 april 2020

Аваков сообщил, что в Чернобыльской зоне сейчас четыре небольших проблемных очага возгорания (возле сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки – Буряковка), один из которых удалось локализовать.

В Житомирской зоне локализованы два из четырех активных очагов.

Тушение огня усложняется сильным порывчастым ветром.