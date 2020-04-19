В Украине ожидают новой вспышки коронавируса

Минздрав опасается вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи. Так уже произошло после Вербного воскресенья. Следует ожидать такую угрозу и через неделю.

Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи, сказала заместитель министра Ирина Микичак в эфире «1+1» в воскресенье.

«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости», – сказала она.

«Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», – уточнила она.

По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек.

Несмотря на это, угроза вспышки остается.

«К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что-то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим», – отмкетила Микичак.

В Минздраве заверяют, что полностью готовы к новой возможной вспышке коронавируса.

«Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически зарезервированных 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена. Мы можем говорить о том, что мы имеем резерв и коек в стационарах, и резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня задействованы», – добавила Микичак.

Микичак напомнила гражданам о важности соблюдения карантинных мер.

«И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное – спасти жизни тысяч наших граждан», – подчеркнула Микичак.

По состоянию на утро 19 апреля в Украине выявили 5449 случаев заражения коронавирусом, 141 человек умер.