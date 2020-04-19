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В РПЦ приравняли инопланетян к бесам

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Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам. Русская церковь не верит во внеземную жизнь, но верит в демонов.

Русская православная церковь приравняла инопланетян к бесам, отказавшись признать существование внеземных цивилизаций. Российский митрополит Иларион (Алфеев) заявил об этом в эфире местного телевидения, пишет «Интерфакс».

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», – заявил Иларион.

В подтверждение своей позиции он привел изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего».

В этой книге собраны свидетельства людей, которые видели инопланетян и НЛО, автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов – историями, которые «существуют в изобилии в житийной литературе».

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«Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить», – сказал митрополит.

При этом он отметил, что церковь верит в существование ангелов и демонов «не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей».

Источник Интерфакс

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