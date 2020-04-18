Митрополита Онуфрия тайно госпитализировали

Глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий заразился коронавируса и его тайно госпитализировали. Так же госпитализирован ректор Киевской духовной академии.

Глава РПЦ в Украине (МП) митрополит Онуфрий заразился коронавируса и его тайно госпитализировали, сообщили «Релігійній правді» источники в Киево-Печерской лавре.

Также коронавирус обнаружили у митрополита РПЦвУ Антония и ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра. Сейчас они также госпитализированы.

Ранее коронавирусной инфекции подхватили наместник Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел и настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ РПЦвУ Иона.

По данным наших источников, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. Так поступили с целью обезопасить РПЦвУ от обвинений накануне Пасхи.

«Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхе литургию, поскольку для него пока самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутации церкви», – отметил источник.

Вечером 17 апреля митрополит Антоний появился в программе «Свобода слова Савика Шустера». Он оставил клинику в настоящее время и поехал в Киево-Печерской лавры, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

Напомним, представители РПЦ в Украине до последнего момента игнорировали карантинные требования, призывали верующих ходить в церковь, несмотря на риск вспышки COVID-19.

13 апреля мэр Киева сообщил, что Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы. Тесты на коронавирус прошли 230 монахов и 68 семинаристов.

17 апреля умер уже третий монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим . Накануне умерли насельники Киево-Печерской лавры монахи Нектарий и Наум.